В Пензе должники алиментов отдали более 1,1 млн руб

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17 августа 2018, 17:06Общество
В Пензе за две недели проведения акции «Заплати алименты! Собери ребенка в школу!» судебные приставы взыскали более 1,1 млн руб.
Так, пензенец задолжал своей 17-летней дочери 123 тысячи рублей. Мужчина решил расплатиться после того, как ему вручили постановление об ограничении в праве управления автомобилем. К тому же задолженность не позволяла ему оформить сделку на продажу квартиры.
Еще один неплательщик алиментов объявился после того, как не смог попасть за границу. Мужчина находился в розыске с октября 2017 года, его также лишили права управления машиной и арестовали все счета. В итоге пензенец выплатил ребенку 100 тысяч рублей.
«А вот долг в 70 тысяч рублей с большим удовольствием погасил мужчина, когда явился на прием к дознавателю, и тот сообщил ему, что материалы для возбуждения уголовного дела по факту неоплаты алиментов уже готовы», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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