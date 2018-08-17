В Пензе должники алиментов отдали более 1,1 млн руб

В Пензе за две недели проведения акции «Заплати алименты! Собери ребенка в школу!» судебные приставы взыскали более 1,1 млн руб.

Так, пензенец задолжал своей 17-летней дочери 123 тысячи рублей. Мужчина решил расплатиться после того, как ему вручили постановление об ограничении в праве управления автомобилем. К тому же задолженность не позволяла ему оформить сделку на продажу квартиры.

Еще один неплательщик алиментов объявился после того, как не смог попасть за границу. Мужчина находился в розыске с октября 2017 года, его также лишили права управления машиной и арестовали все счета. В итоге пензенец выплатил ребенку 100 тысяч рублей.

«А вот долг в 70 тысяч рублей с большим удовольствием погасил мужчина, когда явился на прием к дознавателю, и тот сообщил ему, что материалы для возбуждения уголовного дела по факту неоплаты алиментов уже готовы», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».