В Пензе должник по алиментам обвинил в этом работодателя

Пензенец накопил задолженность по алиментам, в этом он обвинил организацию, в которой работает, и подал на нее в суд.

Известно, что мужчина трудится в АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов», ежемесячно работодатель вычитает из его заработной платы сумму платежа по алиментам. Однако в суде пензенец заявил, что делается это не в полном объеме, из-за чего и образовалась задолженность. Он попросил взыскать с организации недостающую сумму.

Было установлено, что выплата алиментов не в полном объеме производилась по указанию самого работника. Получая зарплату в большем размере, заведомо зная о наличии обязанности по оплате, он не мог не знать о том, что деньги выплачиваются его ребенку не полностью, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В результате мужчине отказали в удовлетворении его требований. Пензенец подал апелляцию, но решение суда оставили без изменений, пишет ИА «Пенза-Пресс».