В Пензе должник по алиментам обвинил в этом работодателя

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29 января 2019, 13:04Общество
Пензенец накопил задолженность по алиментам, в этом он обвинил организацию, в которой работает, и подал на нее в суд.
Известно, что мужчина трудится в АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов», ежемесячно работодатель вычитает из его заработной платы сумму платежа по алиментам. Однако в суде пензенец заявил, что делается это не в полном объеме, из-за чего и образовалась задолженность. Он попросил взыскать с организации недостающую сумму.
Было установлено, что выплата алиментов не в полном объеме производилась по указанию самого работника. Получая зарплату в большем размере, заведомо зная о наличии обязанности по оплате, он не мог не знать о том, что деньги выплачиваются его ребенку не полностью, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
В результате мужчине отказали в удовлетворении его требований. Пензенец подал апелляцию, но решение суда оставили без изменений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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