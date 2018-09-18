В Пензе долги за ресурсы замедляют подготовку к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону - в том числе и работа людей в погонах. В списке судебных приставов четыре организации-должника, три из которых - управляющие компании. Ситуация сложная. Вся коммунальная техника и инструменты - собственность муниципалитета, а, следовательно, если дойдет до крайних мер, их описать нельзя. Управляющей организации фактически принадлежат только мебель, офисная техника и многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов.

МУП Первомайского района - один из крупнейших неплательщиков. Сумма долга - 59 миллионов рублей, из них большая часть - перед топливно-энергетическими компаниями. Ни директора, ни главного бухгалтера по юридическому адресу управляйки приставу отыскать не удалось.

Подрядчики, которых нанимает организация, говорят, что проблемы с оплатой их труда у управляйки уже случались, но это только один пример. По информации областного управления федеральной службы судебных приставов, пензенские организации должны ресурсникам больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

«Это может отразиться на жителях города, им могут отключить электроэнергию и водоснабжение. В последнее время существует тенденция к увеличению задолженностей в пользу организации топливно-энергетического комплекса», - сказал судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ФССП России по Пензенской области Сергей Ермолаев.

В МУПе Ленинского района директор управляющей компании оказался на месте. Как выясняется из разговора с ним, у самих руководителей управляющих организаций иная точка зрения на проблему последствий многомиллионных долгов.

«Дома готовы к отопительному периоду. В дальнейшем планируется претензионная работа, она предполагает взыскание, а затем гашение задолженностей», - рассказал директор МУП Ленинского района Денис Поздняков.

Сумма долга этой организации - 36 миллионов рублей, как утверждает мужчина, замечая впрочем, что сам он в должности директора первый день, она выросла из задолженностей горожан. На этом этапе задача пристава - вручить руководителям МУПов-должников требования о предоставлении документации и предупреждения об уголовной ответственности. Она наступит, если у руководителя организации была возможность оплатить задолженность, но он этого не сделал.

Найти несоответствия возможно только через документы бухгалтерии. Эта работа приставам еще только предстоит.