В Пензе доцента ПГУ осудили за взятки

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08 мая 2019, 11:33Криминал
В Пензе вынесли приговор по уголовному делу в отношении доцента кафедры государственного университета.
Установлено, что в мае прошлого года шесть студентов вуза обратились к его выпускнице, чтобы та помогла сдать зачеты. Девушка связалась с доцентом и попросила поставить оценки за вознаграждение – 21 тысячу рублей. Преподаватель согласилась.
Таким же способом она получила еще несколько взяток на сумму 87 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В результате суд оштрафовал пензячку на 600 тысяч рублей и лишил на два года права заниматься преподавательской деятельностью. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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