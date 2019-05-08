В Пензе доцента ПГУ осудили за взятки

В Пензе вынесли приговор по уголовному делу в отношении доцента кафедры государственного университета.

Установлено, что в мае прошлого года шесть студентов вуза обратились к его выпускнице, чтобы та помогла сдать зачеты. Девушка связалась с доцентом и попросила поставить оценки за вознаграждение – 21 тысячу рублей. Преподаватель согласилась.

Таким же способом она получила еще несколько взяток на сумму 87 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате суд оштрафовал пензячку на 600 тысяч рублей и лишил на два года права заниматься преподавательской деятельностью. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».