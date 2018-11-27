В Пензе добиваются компенсации 92 тыс руб на реабилитацию ребенка

Установлено, что ребенку по программе реабилитации полагается специальный аппарат на ноги и туловище. Его представитель купил средство реабилитации за свои деньги, Пензенское региональное отделение фонда социального страхования компенсировало только часть расходов.

Таким образом, были нарушены права ребенка-инвалида. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании невыплаченной компенсации. Сумма составила 92 077 руб. 97 коп., сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время дело находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».