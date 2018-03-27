В Пензе до мая проинспектируют все торгово-развлекательные центры

В связи с трагедией в Кемерово во всех регионах страны начались масштабные внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других мест с массовым пребыванием людей. В рейды отправляются специалисты МЧС, сотрудники полиции и прокуратуры, а также представители власти. В Пензе первым под проверку попал кинокомплекс в центре города. Его осмотрели депутаты городской Думы.

Что делать и куда бежать, - теперь такими вопросами задается каждый кто заходит в кинокомплексы и торгово-развлекательные центры. Трагедия в Кемерово заставила всех россиян задуматься, насколько безопасно находиться в местах массового пребывания.

Открыты ли все двери в пензенских торговых и развлекательных комплексах, теперь проверяют представители власти. Депутаты городской Думы тоже вышли в рейд. Обращают внимание не только на выходы. Интересует наличие средств пожаротушения и работа всей системы защиты.

По словам руководства развлекательного комплекса, за пожарной безопасностью они следят тщательно. Автоматическую систему оповещения регулярно проверяют в действии, для персонала, как минимум шесть раз в год устраивают тренировки, включают учебную тревогу.

«Не менее одного раза в два месяца проходит полная эвакуация персонала, мы это делаем для того, чтобы они знали, куда бежать, где запасные выходы», - сказал заместитель генерального директора кинокомплекса Игорь Ражновский.

В региональном управлении МЧС говорят, что пензенские торгово-развлекательные центры в последний раз проверяли три года назад. Дело в том, что такие объекты попадают под среднюю или умеренную категорию риска, а это значит, что, по закону плановые проверки, в них можно осуществлять раз в пять или семь лет. Однако после трагедии в Кемеровомасштабные рейды охватят все комплексы.

«Собственники, как правило, смотрят на соблюдение пожарной безопасности, но в ряде случаев выявлялись факты, что пути эвакуации содержались в неудовлетворительном состоянии. Случаи закрытия дверей на внутренние или навесные замки мы тоже фиксировали», - рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Эдуард Кустов.

К проверкам депутатов на этой неделе присоединятся специалисты МЧС, а также сотрудники прокуратуры. До конца апреля должны проинспектировать все торгово-развлекательные центры города. Результаты рейдов предположительно озвучат в мае.