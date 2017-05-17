В Пензе до конца мая завершат строительство перинатального центра

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17 мая 2017, 11:05Общество
Вице-губернатор Валерий Савин провел совещание на территории строящегося в Пензе перинатального центра.
Валерий Савин подчеркнул, что сейчас главное - соблюсти темпы работ на площадке и внутри здания соцобъекта, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Сроки не должны быть нарушены. Весь объем работы должен выполняться без отклонений от календарного плана», - призвал он.
Вице-губернатор сообщил о том, что завершается отделка фасада здания, проложены и подключены к существующим сетям инженерные коммуникации.
«До конца мая планируется завершить основную строительную часть и сдать объект под монтаж медицинского оборудования», - цитирует его слова пресс-центр облправительства.
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