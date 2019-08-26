В Пензе до конца года в четырех детсадах появятся пристрои

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26 августа 2019, 10:32Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел новый корпус филиала «Звездный» детского сада №101 на улице Макаренко.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Президент страны Владимир Путин поставил задачу регионам обеспечить местами в детских садах детей до трех лет. Для этого в Пензе построили новый корпус детсада на ул. Макаренко», - написал глава администрации города.
По словам Виктора Кувайцева, подрядчику осталось восстановить благоустройство после прокладки инженерных коммуникаций, и дошкольное образовательное учреждение будет готово встретить малышей.
«До конца года должны возвести еще четыре пристроя к существующим детским садам. Один из них - к дошкольному учреждению №71 на улице Депутатской, 5. С коллегами посмотрели, где будет размещено здание. Проектная документация на его возведение готова, определена подрядная организация. В рамках проекта предусмотрено строительство двух дополнительных ясельных групп по 20 мест, соединенных переходом с существующим корпусом», - рассказал мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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