В Пензе до конца года в четырех детсадах появятся пристрои

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Президент страны Владимир Путин поставил задачу регионам обеспечить местами в детских садах детей до трех лет. Для этого в Пензе построили новый корпус детсада на ул. Макаренко», - написал глава администрации города.

По словам Виктора Кувайцева, подрядчику осталось восстановить благоустройство после прокладки инженерных коммуникаций, и дошкольное образовательное учреждение будет готово встретить малышей.

«До конца года должны возвести еще четыре пристроя к существующим детским садам. Один из них - к дошкольному учреждению №71 на улице Депутатской, 5. С коллегами посмотрели, где будет размещено здание. Проектная документация на его возведение готова, определена подрядная организация. В рамках проекта предусмотрено строительство двух дополнительных ясельных групп по 20 мест, соединенных переходом с существующим корпусом», - рассказал мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».