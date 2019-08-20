В Пензе до конца года снесут 57 аварийных домов

20 августа в мэрии Пензы обсудили ход ремонта дорог и сноса аварийных многоквартирных домов в городе.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, еженедельную планерку провел и.о. главы администрации Сергей Волков. Он напомнил о необходимости вести подготовку к ремонту дорог, запланированному на 2020 год в рамках проекта «БКАД».

«Нужно уже сейчас провести обследование дорог, определяться с объектами и приступать к разработке проектно-сметной документации, чтобы понимать, какой объем средств нужен, и впоследствии оперативно выйти на торги», – подчеркнул он.

О сносе аварийных многоквартирных домов рассказал директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин.

«На данный момент снесено 32 аварийных дома, ведутся работы еще на пяти объектах», – отметил он.

Всего до конца года планируется снести 57 ветхих строений, добавили в пресс-службе мэрии.

Подробнее о программе переселения пензенцев можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».