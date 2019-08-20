В Пензе до конца года снесут 57 аварийных домов

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20 августа 2019, 15:34Бизнесновости
20 августа в мэрии Пензы обсудили ход ремонта дорог и сноса аварийных многоквартирных домов в городе.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, еженедельную планерку провел и.о. главы администрации Сергей Волков. Он напомнил о необходимости вести подготовку к ремонту дорог, запланированному на 2020 год в рамках проекта «БКАД».
«Нужно уже сейчас провести обследование дорог, определяться с объектами и приступать к разработке проектно-сметной документации, чтобы понимать, какой объем средств нужен, и впоследствии оперативно выйти на торги», – подчеркнул он.
О сносе аварийных многоквартирных домов рассказал директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин.
«На данный момент снесено 32 аварийных дома, ведутся работы еще на пяти объектах», – отметил он.
Всего до конца года планируется снести 57 ветхих строений, добавили в пресс-службе мэрии.
Подробнее о программе переселения пензенцев можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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