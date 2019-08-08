В Пензе до 19 августа ограничат движение на улице Кольцова

Короткий путь от улицы Окружной к проспекту Строителей временно закроют. На улице Кольцова в Пензе начался ремонт проезжей части. Покрытие на этом оживленном участке пришло в негодность и давно требовало реконструкции.

Улица Кольцова - одна из самых популярных объездных дорог среди автомобилистов Пензы. По ней легко можно добраться до ближнего Арбеково, минуя улицы Карпинского и 8 Марта, при этом значительно сокращая путь и экономя много времени, потому что там нет светофоров и крайне редко бывают пробки.

Отсюда - и интенсивное движение по двухполосной дороге. Только за минуту по ней проезжает больше 20 машин. С 9 августа автомобилистам придется искать другие объездные пути. Дорогу на улице Кольцова закроют на реконструкцию. Из-за большой загруженности проезжая часть начала разрушаться.

«Здесь уже была ненормативная колейность, разрушалось асфальтобетонное покрытие. Это связано с тем, что на улице достаточно интенсивное движение. В 2019 году мы здесь сделаем ремонт порядка 13 тысяч квадратных метров - это дорожное полотно, также 2000 квадратов тротуар», - рассказал первый заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.

На улице Кольцова планируют расширить тротуары, а на проезжую часть уложить щебеночно-мастичное покрытие. Оно содержит больше гранитного щебня и менее подвержено износу. Там уже сняли старое асфальтовое покрытие, установили новые бордюрные камни. 9 августа приступят к основным работам - ремонту проезжей части. Массивная дорожная техника будет создавать серьезные помехи движению и чтобы избежать возможных происшествий, строители решили ограничить на участке движение. Дорога будет закрыта до 19 августа, однако рабочие рассчитывают управиться раньше. Автомобилистам, которые ежедневно пользуются дорогой на Кольцова, придется выбирать другие пути: по улицам Большая Бугровка или Островского. Но ради хорошего асфальта они готовы потерпеть временные неудобства.

«Если раньше вставал в 7:00, теперь придется в 6:30, в это время мало кто работает, можно выгнать машину и доехать туда, куда надо. Сейчас лето, не осень и не зима, есть возможность потерпеть ради хорошей дороги», - сказал житель Пензы Владимир Новиков.

«Мы каждый день ездим по этой дороге. В гаражные кооператив приезжает очень много машин. Думаю, люди потерпят, проедут по улицам Большая Бугровка либо по Островской», - сказал председатель «ГСК-12» Алексей Тесемников.

В планах у коммунальщиков - реконструировать весь район. После того, как закончат на улице Кольцова, начнут ремонтировать улицы Островского, Большую Бугровку, 5-й проезд Кольцова и Большую Арбековскую. Эти дороги перекрывать не потребуется.

Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить полную реконструкцию района планируют к 1 октября.