В Пензе до 15 октября должны завершить ремонт дорог

168 из 174 объектов уже отремонтированы. Таковы промежуточные итоги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2019 году в Пензенской области. На его реализацию из федерального и регионального бюджетов было выделено около полутора миллиардов рублей. Все работы должны завершиться до 15 октября.

Российские дороги - одна из классических тем для шуток среди автомобилистов. Однако в последнее время у них остается все меньше поводов для соревнований в остроумии. Ежегодно в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пензе в порядок приводят десятки километров асфальта. 2019 год не стал исключением. Качество ремонта оценили сами автолюбители. По их словам, по новым участкам дороги очень приятно ехать.

Сергей Бычков за рулем - уже более десяти лет. Это увлечение со временем стало профессией. Сейчас он - главный редактор автомобильного портала, поэтому о ремонте транспортных магистралей в Пензе знает все. По его словам, сложно не заметить изменения, которые за последние несколько лет произошли с дорогами в городе и области.

«Это касается как дорожного покрытия, так и светофорных объектов, знаков и разметки, которой раньше очень не хватало. Особенно заметно, если мы ездим в соседние регионы и видим разницу. Ведь все познается в сравнении», - сказал он.

В 2019 году на территории Пензенской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировали ремонт 174 объектов. 168 из них уже готовы. Из федерального и регионального бюджета на это выделили около полутора миллиардов рублей. Однако в нашем регионе берут не только количеством, но и качеством. Если раньше для ремонта использовали асфальт марки Б, то теперь дорожное покрытие делают из щебеночно-мастичного материала, который намного прочнее. Этим нововведения не ограничились.

«Сейчас мы достаточно активно зашли в частный сектор. Улицы, которые не видели асфальта по 30, 40 лет, в 2019 году получили нормальный асфальт. Это большой шаг», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Кроме того, в программу включили четыре дополнительных объекта на территории областного центра. До 1 ноября отремонтируют дорогу на улицах Максима Горького и Чапаева. На улице Белинского сделают новый тротуар, а на Большой Арбековской установят светофор. У городских властей уже есть планы на 2020 год. В рамках проекта отремонтируют улицы Терновского, Окружную, а также проспект Строителей.