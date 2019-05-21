В Пензе до 1 июня проинспектируют детские площадки

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21 мая 2019, 11:33Общество
В Пензе на оперативном совещании в горадминистрации, которое состоялось 21 мая, обсудили подготовку к празднованию Дня защиты детей.
«Это будет выходной день, прошу спланировать ряд праздничных мероприятий, причем не только в центре города, но и на площадках микрорайонов. Особое внимание надо уделить семьям с приемными детьми. Надо всех оповестить, провести мероприятия, родителей поблагодарить», - отметил мэр Виктор Кувайцев.
Глава администрации подчеркнул, что необходимо проинспектировать все детские площадки города до 1 июня.
«Нужно посмотреть, в каком они состоянии, привести в порядок, если это необходимо, и определиться, за кем они закреплены, если бесхозяйные, надо найти ту организацию, которая будет за них отвечать», - сказал Виктор Кувайцев.
Он добавил, что также необходимо проверить, безопасны ли площадки со старым оборудованием. Мэр также предложил привлечь к этой работе жителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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