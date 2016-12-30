30 декабря 2016, 20:03Общество В Пензе для юных хоккеистов устроили праздник на льду В Пензе на льду спорткомплекса «Дизель-Арена» состоялось необычное новогоднее представление для юных спортсменов.

Громким стуком клюшек и дружными приветственными криками на «Дизель-Арене» встречают Деда Мороза. На этот раз малая арена спорткомплекса предназначена не для упорных тренировок, а для приятной встречи Нового года. На льду - спортсмены 2009 года рождения, как обычно в фирменной экипировке и с боевым настроем, ведь даже на новогодней елке надо быть готовым сразиться с командой противника.



Четыре команды борются за звание «Самой сильной и сплоченной». Не обходится без падений и острых моментов. На этот раз Дед Мороз и Снегурочка приготовили очень сложные задания. Вот только одно из них - забить гол настоящим посохом - пока не получается, но все еще впереди. Юные спортсмены с каждым годом наращивают свой потенциал.



«В прошлом году была елка. Родители вместе с детьми выходили на лед. В 2016 году они стали чуть старше и быстрее. Боимся за родителей, что дети могут их сшибить», - сказал тренер команды 2009 года рождения хоккейной школы «Дизель» Сергей Падунин.

В команде 2009 года есть перспективные ребята, но тренер пока не называет их имена. Они еще дети, и рано делать прогнозы. Насколько быстро ребенок будет идти вперед, во многом зависит от родителей.



«Если бы не родители, то ребенок не смог ходить на хоккей, так как это занимает большой количество времени. Нужно очень много нервов и внимания, ребенка всегда нужно к чему-то подталкивать. Это столько надо сил моральных и физических», - сказала член родительского комитета команды 2009 года рождения хоккейной школы «Дизель» Наталья Саутина.

Традиции устраивать забавные состязания в компании Деда Мороза и Снегурочки - уже третий год. Елочные баталии - приятный бонус после нескольких месяцев серьезных тренировок и мощный эмоциональный заряд на Новый год.

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