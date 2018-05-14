14 мая 2018, 17:06Образование

В Пензе для восстановления «Орленка» надеются на федеральную программу

Чтобы восстановить пензенский загородный лагерь «Орленок», надо около 400 млн рублей. Об этом 14 мая на заседании комиссии Гордумы сообщил начальник управления образования Юрий Голодяев.

«Документы [по восстановлению лагеря] вернулись с экспертизы с замечаниями. Из устраняют. Проект будет готов в этом году. Далее все зависит от финансирования, необходимо примерно 400 млн руб на строительство. Рассчитываем на федеральную программу, надеемся что ее запустят. Конечно, мы готовимся проводить строительство в рамках софинансирования», - сказал чиновник в ответ на вопрос депутата Виктора Воробьева о судьбе лагеря.

«Орленок» стоит в числе первых в очереди на восстановление, но строительство надо вести интенсивно и не затягивать на года, отметил Юрий Голодяев.

Напомним, лагерь с 2017 года законсервирован, так как находится в крайней степени изношенности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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Источник фотографии: скриншот - из группы "ДОЛ Орленок пос. Ахуны" в соцсети "ВКонтакте"

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