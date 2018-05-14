В Пензе для восстановления «Орленка» надеются на федеральную программу

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14 мая 2018, 17:06Образование
Чтобы восстановить пензенский загородный лагерь «Орленок», надо около 400 млн рублей. Об этом 14 мая на заседании комиссии Гордумы сообщил начальник управления образования Юрий Голодяев.
«Документы [по восстановлению лагеря] вернулись с экспертизы с замечаниями. Из устраняют. Проект будет готов в этом году. Далее все зависит от финансирования, необходимо примерно 400 млн руб на строительство. Рассчитываем на федеральную программу, надеемся что ее запустят. Конечно, мы готовимся проводить строительство в рамках софинансирования», - сказал чиновник в ответ на вопрос депутата Виктора Воробьева о судьбе лагеря.
«Орленок» стоит в числе первых в очереди на восстановление, но строительство надо вести интенсивно и не затягивать на года, отметил Юрий Голодяев.
Напомним, лагерь с 2017 года законсервирован, так как находится в крайней степени изношенности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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