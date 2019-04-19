В Пензе для туристов хотят сделать дополненную реальность

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву понравилась идея создания дополненной реальности для туристов. О проекте ему рассказали участники конференции SECON.

«У нас было предложение по дополненной реальности для Пензы, туристической направленности. Одна анимация изготавливается три-четыре месяца», - сообщил главе региона основатель группы компаний INKOM Сергей Комлев.

Иван Белозерцев идею оценил и предложил не затягивать, а начать разрабатывать эту тему.

«Подготовьте предложения, и можем заказать этот проект. Валерий Беспалов [заместитель председателя областного правительства], изучите тему. Я приглашу представителей городской власти, встретимся и посмотрим, что вы предлагаете. Мы готовы договориться о цене», - отметил губернатор.

На изучение темы Иван Белозерцев дал три недели. Разработчики и чиновники встретятся для предметного разговора после майских праздников.

Напомним, конференция для разработчиков программного обеспечения стартовала 19 апреля, она продлится два дня. Об открытии мероприятия, которое собрало 1,5 участников, можно прочитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».