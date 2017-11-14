В Пензе для старших по домам организуют курсы

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14 ноября 2017, 16:07Общество
14 ноября в пензенской администрации прошло совещание, которое провел градоначальник Виктор Кувайцев.
На мероприятии обсуждали вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Виктор Кувайцев поручил начальнику УЖКХ Пензы Андрею Гришину постоянно контролировать деятельность управляющих организаций, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Сейчас много обращений старших по домам связано с тем, что они не владеют информацией о своих полномочиях, а также о том, куда нужно обращаться в тех или иных случаях»,- отметил Виктор Кувайцев.
Кроме того, мэр поручил своему заместителю Юрию Ильину и Андрею Гришину проработать организацию обучающих курсов для старших по домам, председателей уличных комитетов и ТСЖ, на которых можно было бы восполнить недостаток правовых знаний, сообщили в пресс-службе мэрии.
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