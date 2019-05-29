В Пензе для сотрудников компании «Азия Цемент» провели обучающую сессию

Пензенская компания «Азия Цемент» провела для своих сотрудников обучающую стратегическую сессию. Это обучающее мероприятие, которое, кроме более глубокого понимания процесса производства и продажи продукции, позволяет генерировать новые идеи. В компании замечают, что всегда уделяли пристальное внимание образованию и развитию своих сотрудников.

Обучение и развитие сотрудников - эту установку компании «Азия Цемент» называют одной из ключевых составляющих успеха. Ведь его достигают только профессионалы. Стратегическая сессия для топ-менеджеров компании помогает, в первую очередь, взглянуть на каждый процесс производства и продаж глазами покупателя. Формат, как говорят организаторы, действует двусторонне.

«С одной стороны - это обучение, а с другой - мероприятие, которое помогает генерировать идеи. Сегодняшняя цель - совместить опыт действующих сотрудников и тех, кто присоединился к компании, обучать и развивать их. Если смотреть в целом, то средства, которые «Азия Цемент» выделяет на обучение сотрудников, больше, чем показатель на рынке в перерасчете на одного человека», - рассказала директор по персоналу компании «Азия Цемент» Ангелина Волкова.

«Азия Цемент» - это современный и эффективный завод по производству цемента сухим способом мощностью 1 миллион 860 тысяч тонн в год. Стратегическая задача компании – обеспечить российский рынок качественным цементом с высокими прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества. Сплоченный коллектив единомышленников, передовые технологии производства и богатые природные ресурсы – все это способствует успешной реализации задач, которые ставит перед собой команда ООО «Азия Цемент». Работу команды на этой обучающей стратегической сессии модерирует профессиональный бизнес-тренер.

«Достаточно высокая динамика рынка, новые игроки, жесткие конкурентные условия и необходимость отстраиваться от конкурентов, то есть создавать для потребителей некие ценности, которые формируют рядом стоящие производства. У компании и у всех присутствующих топ-менеджеров есть очень хорошее понимание и погруженность в производственные процессы», - отметил модератор стратегических сессий, бизнес-тренер управленческих навыков Сергей Горпиненко.

В компании «Азия Цемент» говорят, что до конца года пройдет еще ряд обучающих сессий. Такой кропотливый подход к сотрудникам, отмечают топ-менеджеры, гарантирует формирование эффективной и современной корпоративной культуры, а значит, и грамотного отношения к производству и покупателям.