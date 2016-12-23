В Пензе для школьников организовали «вкусный» день открытых дверей

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25 декабря 2016, 16:14Образование
Шоколад, сладости, пирожки, а также соленья, варенья и компоты. В агропромышленном колледже в Ахунах прошел день открытых дверей. Для школьников подготовили не только угощения. Гостям показали технику и дали уроки по вождению.
День открытых дверей в агропромышленном колледже в Ахунах этим школьникам запомнится надолго. Чтобы попасть в кабину крана, они были готовы выстраиваться в очередь. Всю технику, которую выставили на обозрение можно было опробовать, как говорится, в деле.
«Здесь большое количество техники, на каждой есть специалисты, которые обучают, как ей управлять, что с ней делать», - рассказал учащийся школы №19 г. Пензы Никитина Девяткин.
Девятиклассникам из школы №19 разрешили сесть за руль крана, экскаватора, трактора, снегохода и даже квадроцикла.
Образовательное учреждение выпускает водителей, машинистов, поваров и технологов. В этом году в колледже появились и новые, востребованные на рынке труда специальности.
«Это рыбоводство, этой специальности нет ни в одном образовательном учреждении, мы открыли ее в связи с тем, что вот сейчас существует программа импортозамещения, поэтому нашему региону нужна эта профессия», - отметил директор Пензенского агропромышленного колледжа Александр Зарывахин.
Преподаватели и студенты угостили ребят блюдами, приготовленными в столовой из овощей, выращенных на приусадебном участке учебного заведения.
«Чеснок, который хранится, например, до 1 марта, мы увеличиваем срок хранения с помощью маринации. Также у нас есть фрукты, то есть яблоки различных видов, мы тоже готовим из них варенье», - сказала шеф-повар столовой Пензенского агропромышленного колледжа Ольга Денисова.
Гости смогли оценить румяный рог изобилия из соленого теста с печеньями, сушками, плюшками и кексами. Без внимания школьников не остались и шоколадные фигурки. На столе нашлось место и для символа следующего года. Петуха студентка второго курса Светлана сделала из овощей: гребешок, ножки и крылья - из морковки, а из дайкона получились голова и туловище птицы.
«Я очень творческий человек, мне нравится сидеть,делать такие вещи», - поделилась повар-кондитер, учащаяся Пензенского агропромышленного колледжа Светлана Васнева.
Студенты и преподаватели агропромышленного колледжа постарались сделать все, чтобы заинтересовать школьников. Последним теперь предстоит выбрать, какой профессии обучаться.
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