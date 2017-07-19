В Пензе для школьников организовали турнир по футболу

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19 июля 2017, 16:34Спорт
В Пензе около школы №58 состоялись соревнования по футболу.
На улице Ворошилова на спортивной площадке школы №58 состоялись соревнования по футболу среди школьных и дворовых команд.
В турнире приняли участие 11 команд. Победителями стали ребята школы №58.
Все участники праздника получили сладкие призы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Организаторами мероприятия выступили Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и администрация Ленинского района города Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.
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