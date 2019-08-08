В Пензе для родителей первоклашек организовали бесплатные консультации

1 сентября в школы Пензенской области пойдут 13 тысяч первоклассников, а у родителей остается последняя возможность собрать ребенка и докупить нужное. Родителям готовы помочь специалисты. Для этого региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи организовал консультации.

Книга о Незнайке (6+) - любимая у Льва Бараса, но совсем скоро мальчику предстоит открыть целую страну знаний. В 2019-м он идет в первый класс и уже умеет читать, писать, а особенно любит точные науки. Мама и вовсе считает, что ее сын - будущий математик. Он полностью укомплектован к школе. Дома рядом с новым письменным столом висит форма. Размер подобрали с запасом, чтобы за год она не стала мала.

«Мы с мамой купили мне форму, новые карандаши, фломастеры», - рассказал Лев Барас.

«Уже стараемся максимально приблизиться к нужному графику, то есть стали пораньше ложиться спать, больше на свежем воздухе проводим времени. Рассказываю сыну, что пока будет немного занятий, и мы будем успевать заниматься спортом», - сказала Елена Барас.

Никита Аброшин - тоже будущий первоклассник, но у него сейчас в самом разгаре подготовка к учебному году. Мальчик радуется новому рюкзаку - детали, которая весомо заявляет о новом статусе школьника. И придирчиво выбирает оформление дневника и тетрадей.

Журналисты телеканала «Экспресс» тоже решили собрать рюкзак для первоклассника. Начали с самого портфеля. Оказалось, что сложнее всего определиться с размерами: поместиться должны и альбом формата А4, и учебники. Консультанты посоветовали сразу примерять сумку, ведь ее размеры не должны выходить за пределы детских плеч, а вес - не превышать одного килограмма.

«Если рассматриваете рюкзак для первоклассника, это должен быть обязательно ранец. Потому что для начинающего школьника важно наличие ортопедической спинки. Также должны быть мягкие, изогнутые ручки пяти-шести сантиметров», - рассказала продавец-консультант Алина Плаксина.

Как подсчитали в интернете, собрать ребенка в 2019 году в первый класс обойдется родителям в 21 тысячу рублей. Канцтовары в этой сумме, конечно, капля в море. Но в рюкзак обязательно стоит положить ручки, карандаши обычные и цветные, фломастеры, линейки, ножницы, краски, альбом для рисования, пенал, дневник, 20 тетрадей и 20 обложек.

Подготовиться следует не только материально, но и морально. Психологи советуют родителям заранее продумать, как поменять режим дня ребенка. Записать в спортивную секцию, на танцы или занять подвижными играми, чтобы было проще усидеть на уроках. Можно в форме игры отработать выход к доске, поведение на переменах, общение с учителем и одноклассниками.

«В большинстве семей акцент в отношении школьника к учебе делают на слове «надо». На мой взгляд, это абсолютно неэффективно и даже вредно. Я бы предложила родителям, особенно первоклассника, делать акцент на слове «хочу». Ребенок должен хотеть в школу. Любопытство у детей заложено природой», - сказала старший методист Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Ирина Смирнова.

Родители могут обратиться к специалистам за помощью и индивидуальными советами. Эти консультации оплатят за счет бюджета в рамках региональной модели оказания консультационной помощи и федерального проекта поддержки семей с детьми. Подать заявку можно по адресу: город Пенза улица Тимирязева, 125.