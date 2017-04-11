11 апреля 2017, 19:21Образование В Пензе для проведения ГИА по-новому увеличат число специалистов В Институте регионального развития Пензенской области прошел семинар для руководителей пунктов проведения экзамена и координаторов Государственной итоговой аттестации. Дело в том, что с 2017 года для девятиклассников изменились условия получения аттестата. В преддверии экзаменов о тонкостях и специфике нововведений рассказали педагогам.

На получение аттестата после 9 класса теперь влияют результаты всех четырех экзаменов. Хотя еще в 2016 году учитывали баллы только по двум предметам: русскому языку и математике. «Двойки», «тройки», «четверки» и даже «пятерки» по другим предметам были не в счет. Теперь же, чтобы получить аттестат, нужно заработать на экзамене не меньше тройки.



«Если ребенок получает две двойки по любым из этих четырех предметов, он переписывает в резервные сроки эти экзамены, если больше двух двоек, он переписывает эти экзамены в сентябре», - рассказала старший методист регионального центра обработки информации Марина Макарова.



В 2017 году в связи с нововведением ожидается рост числа обращений в конфликтную комиссию. Обязательный государственный экзамен будет сдавать свыше десяти тысяч девятиклассников.



«В течение двух дней с момента ознакомления с результатами ребенок и его родители могут обратиться в конфликтную комиссию. И тогда конфликтная комиссия перепроверит работу, будут призваны специалисты предметных комиссий для того, чтобы работы перепроверить, выставить баллы вновь, и тогда будет понятно, какие ошибки ребенок сделал», - пояснил ведущий специалист министерства образования Пензенской области Юрий Конкин.

На семинаре для руководителей пунктов проведения экзаменов и координаторов ГИА рассказали о специфике экзаменов 2017 года. Чтобы провести Государственную итоговую аттестацию по-новому, в этом году число специалистов-организаторов будет увеличено на 30%.

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