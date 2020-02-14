В Пензе для повышения показателей грузовые вагоны фиктивно забраковали

14 февраля 2020, 15:06Общество
В Пензе пресекли факт получения денежного вознаграждения должностным лицом.
Установлено, что в октябре прошлого года несколько грузовых вагонов признали бракованными. Оказалось, что это сделали без фактического осмотра, чтобы отправить их на ремонт для повышения объемов показателей транспортной организации. За фиктивную сделку работник организации передал должностному лицу 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному органу.
По факту получения взятки Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело. По данной статье виновному грозит до восьми лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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