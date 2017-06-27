В Пензе для поисков угнанной машины был объявлен план-перехват

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27 июня 2017, 19:42Криминал
В полицию обратился житель Пензы, который рассказал, что у него пропал автомобиль. Мужчина вечером оставил машину около дома, а утром обнаружил, что ее нет. Для поиска отечественной легковушки «ВАЗ-21099» был объявлен план-перехват.
«Полицейские начали преследование данного автомобиля. Проехав несколько километров, машина остановилась. Водитель выскочил из салона транспортного средства и пытался скрыться от полицейских. Но вскоре был задержан и доставлен в отдел полиции», - рассказала следователь отдела №5 следственного управления МВД России по г. Пензе Светлана Писарькова.
По подозрению в совершении кражи авто задержали 18-летнего пензенца. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. По словам молодого человека, машину он хотел разобрать на запчасти, а после продать. Злоумышленник вскрыл дверь автомобиля с помощью отвертки. Ключи находились в замке зажигания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса российской федерации. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
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