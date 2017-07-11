11 июля 2017, 16:29Общество В Пензе для платных парковок нужны паркоматы - Гришин Начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин рассказал на брифинге в ИА «Пенза-Пресс» о ситуации с обустройством платных парковок.

Тему платных стоянок поднял читатель, который усомнился в необходимости и пользе парковки у больницы Бурденко, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Сделали парковку у больницы Бурденко. И что? Стоит она полупустая, все машины бросают на обочине. Лучше стало? Зачем превращать привычные бесплатные парковки в платные, если толку от них нет?» - прислал мужчина вопрос.

Андрей Гришин ответил, что парковка себя окупает и то, что она бесполезна – лишь субъективное мнение.

«Идею, я считаю, мы реализовали правильно. В день эта парковка приносит порядка 7-8 тысяч рублей при цене часа в 20 рублей. Мы потратили на парковку 500 тысяч рублей, в месяц она принесла 200 тысяч. Мы планируем, что за три месяца она окупится. Многие жители говорят «спасибо». Потому что раньше вся парковка была заставлена, и людям, приезжавшим в больницу, негде было оставить автомобиль. Это удачный опыт, мы будем его развивать, потому что, во-первых, это дополнительные деньги в бюджет, во-вторых, это удобно жителям. Тем более, что это мировая практика, когда за парковку в центре города берется плата», - сообщил чиновник.

В ближайшее время планируется организовать еще несколько платных парковок, однако процесс затормозился.

«Если у больницы Бурденко мы можем просто закрыть территорию и поставить людей, но это не выход в других местах. Мы же не можем закрыть, например, всю парковку на «Пензе-1». Там надо делать специальные паркоматы, для этого надо вносить изменения в законодательство. В этом направлении мы как раз работаем, готовим документацию. […] Оборудование паркоматами выйдет дороже, мы планируем привлекать к этой работе инвесторов. Но сейчас нам предлагают невыгодные условия», - пояснил Андрей Гришин.

В Пензе изучают несколько вариантов создания платных стоянок. Например, рассматривается возможность закрытия верхней или нижней части ул. Московской, ул. Славы.

Общество

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