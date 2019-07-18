В Пензе для пенсионеров открылась школа «Активное долголетие»

В пензенском госпитале ветеранов войн открылась школа «Активное долголетие». Пока в ней 15 учеников и все они - пациенты медицинского учреждения. Однако в скором времени прийти учиться к медикам смогут все желающие пожилые люди. Это нововведение - часть национального проекта «Демография» и его составляющей для людей старшего поколения.

Правильно подобрать трость и расставить мебель дома так, чтобы не упасть. В госпитале ветеранов войн людей в возрасте учат себя беречь. Там, на базе гериатрического отделения, открылась школа «Активное долголетие». Ученики не только слушают лекции, но также занимаются зарядкой и упражнениями на тренажерах. Темой отдельного занятия стали падения. Пенсионеров нередко подводят мышцы и суставы, а даже малейшая травма может обернуться продолжительной болезнью.

Медики, например, развеивают миф о том, что пожилые люди должны есть меньше белковой пищи, среди универсальных советов - пить как можно больше жидкости.

«Мы проводим когнитивные тренинги, рассказываем, как правильно заниматься умственной работой. Если мышцы или мозг не задействованы, они постепенно отмирают. Нужна лечебная физкультура или целый комплекс упражнений, которыми мы их обучаем», - рассказала заведующая отделение Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Елена Гринчук.

На предыдущих занятиях пенсионерам уже объяснили, как правильно ухаживать за больными и выстроить режим сна. Немногие знают, что дневной сон для пожилых вреден, а средняя его ночная продолжительность - пять часов. Обучающиеся, как говорят медики, оказались благодарными слушателями.

«Я ветеран труда, 40 лет проработала в школе. Сейчас веду большую общественную работу, вхожу в совет пенсионеров. Не сижу дома, востребована. В 2019 году даже на ЕГЭ была. Передвигаюсь быстро, но, думаю, не тот уже возраст, чтобы бегать», - сказала ветеран труда Вера Янкова.

В первом классе школы «Активное долголетие» - 15 человек. Пока это пациенты госпиталя. Но, как говорят организаторы, в дальнейшем на занятия сможет прийти любой пенсионер.