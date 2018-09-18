В Пензе для оценки поведения Юрия Ильина создадут спецгруппу

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18 сентября 2018, 19:21Общество
Депутаты Пензенской городской Думы намерены взять под контроль этическую составляющую деятельности муниципальных служащих. Поводом послужил конфликт, который в конце прошлой недели случился на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, между народной избранницей Ириной Ворониной и вице-мэром Пензы Юрием Ильиным. Вопрос о недостойном поведении чиновника депутат Гордумы подняла в рамках комиссии по местному самоуправлению.
Ирина Воронина напомнила об инциденте, который произошел на днях в ходе комиссии по ЖКХ.
«На один из моих вопросов последовало пренебрежительное отношение со стороны должностного лица, а именно Ильина Юрия Олеговича. На вопрос жителей, который я оглашала по поводу уборки муниципальных территорий, последовала насмешка», - рассказала она.
Депутат предложила не оставлять без внимания и вопрос составления докладов, которые представляют чиновники. По ее мнению, на комиссиях зачастую можно услышать неточные и недостоверные данные. В качестве примера Ирина Воронина привела выступление опять же Юрия Ильина, когда из-за непонимания возник спор.
При Пензенской городской Думе существует комиссия по этике, правда, рассматривает она лишь поведение депутатов. Ирина Воронина сообщила, что внимательно изучила кодекс поведения муниципальных служащих и считает, что Юрий Олегович повел себя некорректно, нарушив 16-ю статью нормативного акта. Депутатами было предложено подумать, какие меры можно предпринять по отношению к вице-мэру.
«Существует инициатива мэра о сокращении чиновников на 10%. Жаль, что не на 20%. Ильина включить в них, и вопрос может считаться закрытым», - сказал депутат Пензенского городской Думы Александр Трутнев.
«Надо посмотреть и изучить, что в нашей компетенции. Также должен состояться разговор и обмен мнениями», - предложил глава Пензы Николай Тактаров.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, комментировать происходящее Юрий Ильин отказался. Оценить поведение чиновника должны будут депутаты, которые войдут в состав специальной рабочей группы. А пока от Юрия Олеговича, который курирует одно из самых сложных направлений - ЖКХ и дорожное хозяйство, народные избранники ждут публичных извинений на ближайшей сессии.
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