В Пензе для клиентов компании «Азия цемент» провели экскурсию по заводу

Карьеры с высококачественным сырьем и современные технологии производства. Пензенская компания «Азия цемент» показала потребителям все этапы изготовления своей продукции, организовав для производителей бетона масштабный семинар-знакомство с предприятием.

Гости из Ульяновской, Владимирской, Московской областей, республик Чувашия, Татарстан и, конечно, Пензенского региона получили возможность лично убедиться в качестве и надежности продукции компании «Азия цемент». Для главных потребителей - производителей бетона - предприятие организовало масштабный семинар-знакомство.

«Мы работаем с клиентами и оказываем техническое сопровождение по каким-либо вопросам, связанным с производственным бетоном. Решили провести данный семинар, исходя из потребностей клиентов», - сказал инженер-технолог по бетону компании ООО «Азия цемент» Олег Суздальцев.

Вторая часть семинара - экскурсии по заводу. Организаторы показали гостям все технологические процессы производства цемента. Первая точка маршрута - карьер по добыче высококачественного сырья. Далее делегации подробно рассказали всю механику обработки и расположенного на территории завода высокотехнологичного производства.

«Естественно, наш цемент обеспечивает надежную строительную прочность. Высокое качество подтверждено отзывами потребителей, также мы проверяем его в сертифицированных контролирующих органах, в частности, белгородском. Ранее мы делали это в столичном «НИИЦемент», - рассказал директор по качеству завода ООО «Азия цемент» Константин Головин.

Компания получает сертификаты на строгое соответствие ГОСТу для всех производимых марок цемента. Кроме того, завод оснащен собственной промышленной лабораторией. Там осуществляется круглосуточный, ежечасный контроль за входящим материалом, полуфабрикатами и готовой продукцией. Логистика предприятия - отгрузка готового цемента через железнодорожные пути и автомобильным транспортом - стала финальной частью экскурсии. Затем участники вернулись к обсуждению актуальных тем производства строительных материалов, в частности, химических добавок к бетону.

Современные технологии производства позволили компании «Азия цемент» сделать следующий шаг для заботы о своих клиентах, новаторская идея компании - прорабатывать для каждого вида бетона набор добавок, который наилучшим образом будет сочетаться с цементом пензенского предприятия.