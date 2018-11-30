30 ноября 2018, 12:04Общество

В Пензе для качественной реконструкции набережной оборудовали тепляки

Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил набережную реки Суры, чтобы посмотреть, как там проходит капитальный ремонт.

В настоящее время специалисты продолжают облицовку гранитом склонов и лестничных маршей. Виктор Кувайцев отметил, что подрядчик оборудовал так называемые тепляки [временное строительное сооружение для производства работ на улице при низких температурах воздуха - прим.ред.], чтобы соблюсти температурный режим при данном виде работ. Внутри сооружений – тепловые пушки.

«Только соблюдение технологии производства позволит обеспечить качественный результат. Важно, что подрядная организация учитывает все нюансы работы при низкой температуре воздуха», - сказал глава администрации города.

Сейчас на объекте трудятся 30 человек, закуплен строительный материал - гранитные плиты, ступени, деревянный брус, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_soblyudenie_tekhnologii_pozvolit_obespechit_kachestvennyy_rezultat/

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