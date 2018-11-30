В Пензе для качественной реконструкции набережной оборудовали тепляки

Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил набережную реки Суры, чтобы посмотреть, как там проходит капитальный ремонт.

В настоящее время специалисты продолжают облицовку гранитом склонов и лестничных маршей. Виктор Кувайцев отметил, что подрядчик оборудовал так называемые тепляки [временное строительное сооружение для производства работ на улице при низких температурах воздуха - прим.ред.], чтобы соблюсти температурный режим при данном виде работ. Внутри сооружений – тепловые пушки.

«Только соблюдение технологии производства позволит обеспечить качественный результат. Важно, что подрядная организация учитывает все нюансы работы при низкой температуре воздуха», - сказал глава администрации города.

Сейчас на объекте трудятся 30 человек, закуплен строительный материал - гранитные плиты, ступени, деревянный брус, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».