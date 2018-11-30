В Пензе для качественной реконструкции набережной оборудовали тепляки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 ноября 2018, 12:04Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил набережную реки Суры, чтобы посмотреть, как там проходит капитальный ремонт.
В настоящее время специалисты продолжают облицовку гранитом склонов и лестничных маршей. Виктор Кувайцев отметил, что подрядчик оборудовал так называемые тепляки [временное строительное сооружение для производства работ на улице при низких температурах воздуха - прим.ред.], чтобы соблюсти температурный режим при данном виде работ. Внутри сооружений – тепловые пушки.
«Только соблюдение технологии производства позволит обеспечить качественный результат. Важно, что подрядная организация учитывает все нюансы работы при низкой температуре воздуха», - сказал глава администрации города.
Сейчас на объекте трудятся 30 человек, закуплен строительный материал - гранитные плиты, ступени, деревянный брус, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 ноября 2018, 17:59Житель Башмаковского района вернул долг, чтобы отдохнуть за границей
30 ноября 2018, 17:37В Пензе владелец авто заплатит 100 тыс руб за ДТП, совершенное без него
30 ноября 2018, 17:06Дом на ул. Куйбышева продолжают тушить после жуткого пожара
30 ноября 2018, 16:36В Каменке медики удерживали буйного пациента с ножом в машине
30 ноября 2018, 16:04Подброшенный к заправке на ул. Калинина чемодан напугал пензенцев
30 ноября 2018, 15:34Экс-начальник пензенского управления ЖКХ заплатит штраф
30 ноября 2018, 15:04В Пензе около вуза появился эксгибиционист – соцсети
30 ноября 2018, 14:34Ночное знакомство завершилось для пензячки изнасилованием