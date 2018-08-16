В Пензе для инвалидов подготовили серию экскурсий

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16 августа 2018, 19:36Культура
В Пензенской области стартовал просветительский проект для инвалидов «Культура без границ» (0+). Его инициатором стал «Квартал Луи» - общественная организация, которая помогает людям с ограниченными возможностями здоровья стать активными членами общества. Проект предусматривает для инвалидов серию экскурсий.
«Сегодня мы откроем для ребят арт-искусство. В дальнейшем в планах - продолжать привозить ребят с области. Мы обладаем всеми необходимыми ресурсами. У нас есть автомобиль и «Дом Вероники», где мы можем размещать людей», - рассказал креативный директор арт-холла «Квартал Луи» Василий Сайфулин.
Проект стартовал с площади перед областной филармонией, где ребятам из «Дома Вероники» рассказали об уникальной архитектуре киноконцертного зала «Пенза» и областной филармонии. Впервые подобные экскурсии вышли за пределы Пензы. Разработать маршруты организаторам помогли в министерстве культуры и туризма области. В планах у организаторов - посетить осенью музей-заповедник «Тарханы».
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