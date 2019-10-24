В Пензе для гостей картинной галереи подготовят цифровой гид

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24 октября 2019, 13:49Культура
В Пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого появится мультимедиа-гид (6+) в формате дополненной реальности.
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма, мультимедиа-гид будет опубликован в специальном мобильном приложении и покажет экспозицию галереи в формате дополненной реальности с аудиогидом и версией на иностранном языке.
Для создания гида потребуется отредактировать научно-популярные описания каждого произведения и тексты экскурсий, сделать переводы на иностранный язык, записать аудиогиды и опубликовать контент в цифровой платформе.
Пензенская галерея стала одним из 78 музеев России, вошедших в список участников федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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