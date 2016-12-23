23 декабря 2016, 19:22Общество В Пензе для детей в больнице устроили праздник Новогоднего чуда больше остальных ждут дети. Особенно те, кто заболел в самый разгар подготовки к празднику. В областной детской больнице имени Филатова состоялась акция «Добрые взрослые». Маленькие пациенты получили новогодние подарки от выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров в Пензенской области . Еще один праздник прошел в Губернаторском доме. Союз благотворителей «Ковчег» устроил бал-маскарад для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приютов и соццентров региона.

«Добрые взрослые» - акция с таким названием прошла в областной детской больнице. Выпускники Президентской программы вручили детям новогодние подарки. Разумеется, без помощи деда Мороза и Снегурочки не обошлось.



«Мы подготовили им подарки, как сладкие, так и игры, книги. Мы надеемся, что все это поможет детям веселее провести дни в больнице», - сказала руководитель Ассоциации выпускников Президентской программы Антонина Митина.

В 2016 году новогодние сладости получили ребята, которые не могут покинуть свои палаты. Не осталась без подарков и больница. Местная библиотека получила пополнение коллекции книг, а в игровой комнате поселились новые игрушки. Все для того, чтобы малыши не скучали, пока проходят лечение.

Эстафету новогодних праздников для детей, которые особенно нуждаются в заботе, принял пензенский союз благотворителей «Ковчег». Для воспитанников детских домов и школ-интернатов региона устроили настоящий бал-маскарад в лучших традициях XVIII века.



В перерывах между танцами ребята показывали представления, которые сами подготовили. Воспитанники сердобской школы-интерната целый месяц работали над постановкой сказки «Золушка». Репетировали каждый день, а с костюмами и декорациями помогли преподаватели.

Лиза Александрова исполнила главную роль в новогодней сказке. Говорит, что сложнее всего было искренне передать эмоции. Юная актриса ждет от зимнего праздника настоящего чуда.

«Чего-то сказочного, доброго. Чтобы все было хорошо в новом году», - сказала она.

Новогодний бал просто не мог обойтись без Дедушки Мороза. Атмосферу новогодней сказки дополнили желанные подарки - сладости и мягкие игрушки. Но главным подарком для них стали внимание и забота, в которых дети особенно нуждаются.

Общество

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