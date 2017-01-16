16 января 2017, 18:52Общество В Пензе для детей организовали тематический квест В пензенской областной филармонии прошел православный праздник. Участниками стали дети, которые летом отдыхали в православном лагере «Ковчег», а также воспитанники воскресных школ Пензы и учащиеся православной гимназии. Для ребят организовали тематический квест.

В воображаемое путешествие отправились ребята из православной смены лагеря «Ковчег», воспитанники воскресных школ и учащиеся православной гимназии. Всего около 100 человек стали участниками тематического квеста. Перед его началом детей поделили на шесть отрядов. Каждая команда получила специальный маршрутный лист и отправилась в путь.



Нарядив елку, ребята поспешили на танцпол. Там с преподавателем они разучили русский народный танец.



Квест пришелся по вкусу многим его участникам. Старшему отряду особенно понравилась интеллектуальная станция.



«Можно научиться искусству, познавательному, познакомиться со всеми», - сказал участник православного квеста Александр Стульников.

После успешного выполнения всех заданий, указанных в маршрутном листе, ребят с праздниками поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.



«Особенно мне приятно, что создался у вас такой тесный коллектив, который объединяется не только летом в одну смену в лагере, но еще и проводит великие праздники совместно здесь, на площадках города», - сказал он.

Организаторы надеются, что такие встречи станут традиционными. В конце всем участникам вручили сладкие подарки.

Общество

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