В Пензе «Дизель» сыграет два матча против ЦСК ВВС из Самары

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20 августа 2018, 16:07Спорт
Пензенский «Дизель» проведет два контрольных домашних матча против самарского ЦСК ВВС (0+).
Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, матчи пройдут на главной арене пензенского ледового дворца СЗК «Дизель-Арена». Подопечным Алексея Ваулина предстоит сразиться с военными летчиками из Самары 21 и 22 августа.
Первая игра начнется в 19.00, повторный контрольный матч - 22 августа в 12.00.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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