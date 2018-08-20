В Пензе «Дизель» сыграет два матча против ЦСК ВВС из Самары

Пензенский «Дизель» проведет два контрольных домашних матча против самарского ЦСК ВВС (0+).

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, матчи пройдут на главной арене пензенского ледового дворца СЗК «Дизель-Арена». Подопечным Алексея Ваулина предстоит сразиться с военными летчиками из Самары 21 и 22 августа.

Первая игра начнется в 19.00, повторный контрольный матч - 22 августа в 12.00.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».