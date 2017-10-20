22 октября 2017, 18:13Политика В Пензе «Дизель» проведет серию матчей Чемпионат Высшей хоккейной лиги набирает обороты. Команды уже прошли четверть пути и готовятся к новым вызовам. Пензенскому "Дизелю" предстоит провести на домашнем льду четыре поединка.

Первый матч пройдет на "Дизель-арене" 23 октября в 19 часов. Соперником команды Андрея Сидоренко станет карагандинская "Сарыарка".

Напомню, что в прошлом сезоне "желто-синие" дважды были сильнее казахстанцев с одинаковым счетом 2:1. Затем в среду наш клуб сыграет с усть-каменогорским "Торпедо", 27-го числа - с курганским "Зауралье" и завершит домашнюю серию встречей с тюменским "Рубином" 29-го октября.

Возрастные ограничения на игры – 0+.

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