В Пензе директора компании подозревают в мошенничестве при капремонте

В Пензе 47-летнего руководителя ООО «Гранд-Строй+» обвиняют в мошенничестве в крупном размере в сфере ЖКХ, которое он якобы совершил, воспользовавшись своим служебным положением.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2017 году директор организации составил сметы на капитальный ремонт коммуникаций горячего и холодного водоснабжения в подвалах домов № 89 и 113 на улице Чаадаева. При этом он указал в расчетах стоимость дорогих материалов и завысил объем работ.

На счет компании поступили деньги со спецсчета фонда капремонта. На них мужчина закупил дешевые материалы и сделал не все виды работ, которые были указаны в смете.

В результате жильцы дома № 89 потеряли более 158 тысяч рублей, а дома №113 – более 289 тысяч рублей.

Отмечается, что ущерб возместили на стадии предварительного расследования. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».