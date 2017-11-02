В Пензе директора фирмы по установке окон осудили за мошенничество

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02 ноября 2017, 16:36Криминал
В Пензе руководителя фирмы по установке пластиковых окон признали виновным в мошенничестве. Мужчина брал деньги с клиентов, а выполнение работ оттягивал.
По делу установлено, что 28-летний гражданин Украины возглавлял фирму по установке пластиковых окон, офис которой находился на улице Кирова, затем – на улице Карпинского. Директор привлекал клиентов, преимущественно пенсионеров, чтобы установить им металлопластиковые конструкции на выгодных условиях. Мужчина заманивал удобной рассрочкой, но по факту оказалось, что это были кредиты.
«Потерпевшие заключали договоры и передавали деньги руководителю фирмы либо заключали кредитный договор с банком, осуществлявшим перевод денежных средств на счет злоумышленника. После этого он под различными предлогами оттягивал выполнение работ, не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Таким образом, мужчина совершил почти 60 эпизодов мошенничества, от клиентов он получил более полутора миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. До вынесения приговора он возместил потерпевшим часть ущерба.
Решением суда директору фирмы назначили наказание – три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски прокурора Ленинского района Пензы в интересах 38 потерпевших, в пользу которых с осужденного взыскано 827985 рублей.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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