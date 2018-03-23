В Пензе директора автошколы наказали за невключение бензина в цену обучения

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23 марта 2018, 15:34Общество
В Пензе прокуратура Октябрьского района при проверке соблюдения правил оказания образовательных услуг в одной из автошкол города обнаружила нарушение.
В соответствии с законодательством, оплата стоимости за обучение вождению включает в себя расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ), которые являются основной частью затрат в данном процессе.
«Однако в заключенных с автошколой договорах не указана полная стоимость обучения по основной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», поскольку оплата стоимости ГСМ не включена в стоимость оплаты обучения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
По результатам проверки директора автошколы оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также ему внесено представление об устранении нарушения.
Постановление в законную силу не вступило, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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