В Пензе директора автошколы наказали за невключение бензина в цену обучения

В Пензе прокуратура Октябрьского района при проверке соблюдения правил оказания образовательных услуг в одной из автошкол города обнаружила нарушение.

В соответствии с законодательством, оплата стоимости за обучение вождению включает в себя расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ), которые являются основной частью затрат в данном процессе.

«Однако в заключенных с автошколой договорах не указана полная стоимость обучения по основной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», поскольку оплата стоимости ГСМ не включена в стоимость оплаты обучения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По результатам проверки директора автошколы оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также ему внесено представление об устранении нарушения.

Постановление в законную силу не вступило, пишет ИА «Пенза-Пресс».