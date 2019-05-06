В Пензе директор заповедника заплатит за неправильный госконтракт

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06 мая 2019, 17:58Общество
В Пензе за нарушение законодательства при заключении госконтракта оштрафовали директора заповедника.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» заключил контракт на поставку бензина и дизельного топлива. Согласно документу, поставщик должен был оплатить штраф, если не исполнит договор или нарушит его условия. Отмечается, что сумма была больше размера предусмотренных законом штрафных санкций.
В результате в отношении директора учреждения, который утверждал документы, возбудили административное дело. Ему назначили штраф – 3000 рублей.
«Государственный контракт поставщиком был исполнен», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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