В Пензе директор заповедника заплатит за неправильный госконтракт

В Пензе за нарушение законодательства при заключении госконтракта оштрафовали директора заповедника.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» заключил контракт на поставку бензина и дизельного топлива. Согласно документу, поставщик должен был оплатить штраф, если не исполнит договор или нарушит его условия. Отмечается, что сумма была больше размера предусмотренных законом штрафных санкций.

В результате в отношении директора учреждения, который утверждал документы, возбудили административное дело. Ему назначили штраф – 3000 рублей.

«Государственный контракт поставщиком был исполнен», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».