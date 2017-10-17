17 октября 2017, 19:51Криминал В Пензе директор строительной компании задержан по подозрению в краже Крупный строительный скандал может разгореться в Пензе. Задержан руководитель компании «Декор-Трейд». Он подозревается в хищении денежных средств, поступивших от граждан по договорам участия в долевом строительстве - всего около 700 миллионов рублей. Многоквартирный дом возводили в районе ГПЗ-24. Теперь строительные, монтажные и отделочные работы на объекте приостановлены.

Все этажи возведены, установлены пластиковые окна, и даже фасадные работы выполнены, правда, наполовину. Работы у застройщика - компании «Декор-Трейд» еще много, но продолжится ли строительство жилого комплекса «Маяковский»? - вопрос открытый. Руководителя компании задержали по подозрению в хищении денежных средств, которые граждане вложили в долевое строительство.

«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2013 по 2017 годы строительная организация заключила 358 договоров участия в долевом строительстве и привлекла денежные средства в сумме около 700 миллионов рублей», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием было возбуждено в сентябре. Несколько дней назад его переквалифицировали по статье мошенничество в особо крупном размере.

Изначально сдать многоэтажку планировали к сентябрю 2016. Позже эти сроки неоднократно переносились. Руководство компании откровенно говорит, что довести до ума объект не получится - нет средств.

Люди, которые включились в строительство на начальном этапе застройки, опасаются, что могут остаться и без денег и без заветных квадратных метров.

Проблема обманутых дольщиков для Пензы - не нова. В 2010 году в центре крупного скандала оказался строительный холдинг «Поволжье» и более 900 пензенских семей, которые в результате мошеннической схемы могли остаться без квартир. Однако этого не произошло. Вмешались региональные власти. Вину недобросовестного застройщика тогда доказали в суде.

Расследование уголовного дела в отношении руководства компании «Декор-Трейд» держит на контроле начальник регионального управления МВД Юрий Рузляев.

Криминал

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