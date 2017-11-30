В Пензе директор лесхоза вымогал деньги за древесину

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30 ноября 2017, 16:35Криминал
В Пензе бывшего директора лесхоза признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Ближайшие два с половиной года мужчина проведет в колонии.
По данным следствия, директор лесхоза договорился с руководителем фирмы о поставке ему сосны. Сумма сделки – 552 тысячи рублей. В течение двух недель отпуск древесины проводился бесперебойно, однако потом директор запретил вывоз и потребовал перевести еще 89 тысяч рублей на счет другой организации.
«Директор лесхоза говорил, что в случае несогласия, он не возобновит дальнейшие поставки сосны. Чтобы не тормозить деятельность фирмы, ее руководитель вынужден был перечислить деньги», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Помимо этого, обвиняемый вымогал у главы крестьянско-фермерского хозяйства 50 тысяч рублей, мотивируя тем, что не заключит с ним договоры о поставке.
В суде мужчина не признал себя виновным, однако была доказана его причастность к преступлениям. В результате директора лесхоза приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, также три года он не имеет права занимать должности на госслужбе.
Осужденный не согласился с таким решением и подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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