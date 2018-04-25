В Пензе директор фирмы поплатилась за незаконную услугу

Следствие установило, что 22 марта пензенец обратился к своей знакомой, являющейся директором одной из организаций города. Он попросил внести в трудовую книжку друга сведения о том, что тот якобы работает у нее. Женщина согласилась оказать услугу за 17 тысяч рублей.

На следующий день руководитель и незнакомец встретились в магазине Шемышейки, женщина передала справку формы 2-НДФЛ и внесла в его трудовую данные о том, что мужчина работает в ее организации сварщиком. Руководитель получила деньги и вышла на улицу, но там ее уже встретили сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

В результате женщину осудили, ей назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Также ее на два года лишили права заниматься коммерческой деятельностью.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».