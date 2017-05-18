18 мая 2017, 19:18Образование В Пензе «Диалог культур» объединил студентов из 50 стран Заводные народные песни, жаркие этнические танцы и ароматные блюда разных национальных кухонь - главные отличительные черты международного студенческого форума «Диалог культур». Он прошел в Пензе в шестой раз и объединил около двух тысяч представителей 50 стран мира.

На территории Пензенского государственного университета торжественно открыли памятный знак, который станет еще одной достопримечательностью вуза. Студенты выяснили, что по территории учреждения проходит 45 меридиан. Помимо России он пересекает еще восемь государств. Их представителям и доверили провести церемонию, а после они выпустили в небо символических голубей.

Открытие памятного знака прошло в рамках шестого международного форума «Диалог культур», который собрал всех иностранных студентов. В Пензенском государственном университете учатся представители 50 государств.

«В университете обучаются более 1600 иностранных студентов и много народов РФ. Мы не можем этот знак обойти стороной, поскольку задача сделать так, чтобы мы здесь жили одной семьей, чтобы студенты чувствовали себя, как дома, знали, что их культура и традиции уважаемы здесь, в России», - сказал проректор ПГУ по международной деятельности Сергей Васин.

Форум продолжил работу на площадках. Дом национальных достопримечательностей, игр, традиций - всего 15 точек. Больше всего внимания привлекло уличное действо: например, танцевальные батлы.

Брахим Сидык приехал в Пензу из Чада. Такие встречи он старается не пропускать, ведь здесь можно найти новых друзей и ближе познакомиться с культурой других стран.

Подобные национально-культурные праздники и демонстрация кухонь, танцев, обычаев помогают лучше узнать друг друга, наладить общение. Даже, несмотря на небольшой дождь, расходиться никто не спешил. Программа праздника была рассчитана до позднего вечера.

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