В Пензе девушка прыгала на дороге и бросалась на машины – соцсети

В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлено странное поведение девушки, вытворяющей пируэты на оживленной дороге по улице Лермонтова в Пензе.

«Жалко, что снимать я начала поздно, от увиденного в себя придти долго не могла. Девушка бросалась на машины, кулаком по лобовому стеклу долбила, по лужам прыгала, в автобус уперлась напролом. Зрелище - не из приятных», - написала подписчица группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» Дарья.

Пользователи негативно восприняли произошедшее. Одни предположили, что героиня ролика находится под воздействием психотропных веществ, другие – что она сделала это на спор.

Чем закончилась история - неизвестно.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».