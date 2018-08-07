В Пензе девушка прыгала на дороге и бросалась на машины – соцсети

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07 августа 2018, 16:36Общество
В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлено странное поведение девушки, вытворяющей пируэты на оживленной дороге по улице Лермонтова в Пензе.
«Жалко, что снимать я начала поздно, от увиденного в себя придти долго не могла. Девушка бросалась на машины, кулаком по лобовому стеклу долбила, по лужам прыгала, в автобус уперлась напролом. Зрелище - не из приятных», - написала подписчица группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» Дарья.
Пользователи негативно восприняли произошедшее. Одни предположили, что героиня ролика находится под воздействием психотропных веществ, другие – что она сделала это на спор.
Чем закончилась история - неизвестно.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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