В Пензе девочка получила травмы, катаясь на гироскутере

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17 июля 2019, 09:31Происшествия
В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах травмирования девочки, которая каталась на арендованном гироскутере. О проведении проверки сообщается в официальной группе регионального СУ СКР в соцсети «ВКонтакте».
Как говорится в сообщении, информация об инциденте появилась в соцсети. По данному сообщению следственный отдел по Ленинскому району Пензы организовал проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Следователи изучат все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям владельца гироскутера по обеспечению его безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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