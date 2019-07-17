В Пензе девочка получила травмы, катаясь на гироскутере

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах травмирования девочки, которая каталась на арендованном гироскутере. О проведении проверки сообщается в официальной группе регионального СУ СКР в соцсети «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, информация об инциденте появилась в соцсети. По данному сообщению следственный отдел по Ленинскому району Пензы организовал проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи изучат все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям владельца гироскутера по обеспечению его безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».