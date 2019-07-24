В Пензе детский сад «Подсолнушек» атаковали осы

В Пензе в детском саду на улице Рахманинова появился рой ос. Заведующей пришлось звать на помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, женщина позвонила дежурному службы 23 июля в 18.36. Она сообщила, что на территории детского сада «Подсолнушек», который находится на улице Рахманинова, залетело огромное количество ос. Заведующая боялась, что насекомые могут покусать детей.

Спасатели вскрыли часть пола беседки и извлекли оттуда осиное гнездо. После они утилизировали находку. В пресс-службе добавили, что пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».