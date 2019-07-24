24 июля 2019, 17:06Общество

В Пензе детский сад «Подсолнушек» атаковали осы

В Пензе в детском саду на улице Рахманинова появился рой ос. Заведующей пришлось звать на помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, женщина позвонила дежурному службы 23 июля в 18.36. Она сообщила, что на территории детского сада «Подсолнушек», который находится на улице Рахманинова, залетело огромное количество ос. Заведующая боялась, что насекомые могут покусать детей.

Спасатели вскрыли часть пола беседки и извлекли оттуда осиное гнездо. После они утилизировали находку. В пресс-службе добавили, что пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/07/24/14321505, скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-3336385/

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