В Пензе детский сад на улице Сосновой планируют выставить на торги

Бывший детский сад выставят на торги, а участок, который значился по документам природно-рекреационной зоной, передадут предпринимателям. Постоянная комиссия Пензенской городской Думы обсудила вопросы градорегулирования, землепользования и собственности. Все предложения будут вынесены на одну из будущих сессий.

Какую землю выставить на открытый аукцион и какие участки нуждаются в изменении своего статуса? Это главные вопросы повестки дня постоянной комиссии городской Думы по градорегулированию, землепользованию и собственности. От жителей и предпринимателей поступило почти 90 заявок на корректировку функционального зонирования, лишь 26 получили положительный ответ.

«Физическими лицами было внесено коллективное предложение на изменение природно-рекреационной зоны зеленого насаждения общего пользования и прочей территории социального назначения - питомники, оранжереи и производственную зону», - сказала начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нина Кутырева.

На торги планируют выставить и здание бывшего детского сада на улице Сосновой. Депутатам и чиновникам предстоит обдумать его дальнейшую судьбу. В качестве дошкольного учреждения, как уверяют специалисты, его нельзя вновь использовать.

«Оно находится в зоне жилой застройки, на него поступила жалоба о том, что в него проникают посторонние лица. На это здание отсутствует спрос на рынке, в связи с необходимость значительных средств в ремонт, в то же время нецелесообразен его снос, так как несущие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии», - рассказал начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Денис Леонтьев.

Подобные же проблемы - оптимизация использования - у целых муниципальных предприятий. Часть из них также выполняют функции, которые фактически должны принадлежать не им. Среди таких проблемных организаций - МУП «Пензалифт».

Подробнее судьбу отдельных зданий и предприятий депутаты Пензенской городской Думы рассмотрят на одной из предстоящих сессий.