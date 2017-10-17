17 октября 2017, 19:45Общество В Пензе детский сад №122 вызывает опасение Состояние зданий ряда пензенских школ и детских садов вызывает опасение городских властей. Об этом заявил заместитель начальника управления образования Пензы Федор Клемин в ходе заседания комиссии городской Думы. Около половины учреждений эксплуатируются более 40 лет. Здания, построенные в 60-70-е годы, нуждаются в капитальном ремонте. В городе пять таких школ и восемь детских садов. Среди них садик №122 на улице Ульяновской.

С виду задание детского сада №122 выглядит неплохо. Оно не новое, но опасений не вызывает. Крыша на месте, ворота целы, даже окна стоят пластиковые. Однако постройка скоро отпразднует полувековой юбилей, садик работает с 1971 года. Немалый список разрушений долгожителя на Ульяновской озвучили в ходе заседания комиссии городской Думы.

«На сегодняшний день ситуация с содом №122 достаточно сложная. Там осадка фундамента, многочисленные трещины, обрушение штукатурного слоя потолка на лестничной площадке, прогиб плиты», - рассказал заместитель начальника управления образования Пензы Федор Клемин.

Заведующая Любовь Сергеева, кажется, отказывается верить в то, что ее детский сад не так хорош, как может показаться издалека. Наверное, поэтому она не разрешила пропускать съемочную группу на территорию образовательного учреждения. Зато очень эмоционально рассказала, что все у них в порядке, об усадке здания и речи быть не может. А в управлении образования имели в виду какой-то другой детский сад №122 на улице Ульяновской.

«Нет у нас усадки! Тут совсем другая проблема, штукатурка отлетела в одном месте от крыши. С чего вы взяли, что у нас рушится детский сад? Он нормальный. У нас все хорошо с фундаментом, подвал сухой, нигде трещин нет», - возмутилась она.

В управлении образования заявили, что здание будут обследовать. Если эксперты признают его аварийным, садик закроют на капитальный ремонт или консервацию.

Подобное уже произошло с детским садом №121 на улице Рахманинова. По словам пензенцев, он не работает уже около трех лет. Для родителей местной детворы стало сюрпризом, что и садик на улице Ульяновской может быть не безопасен. Большинство родителей все устраивает. Пусть здание не новое, но зато внутри чисто и комфортно.

Будут ли ремонтировать детский сад, станет известно только после заключения экспертов. Если его все же закроют, то воспитанников переведут в другие сады. Чиновники успокоили — места должно хватить всем.

Общество

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