В Пензе детские врачи практикуют новые методы хирургической помощи

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06 апреля 2018, 17:06Общество
Хирурги Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова и врачи-неонатологи перинатального центра начали успешно практиковать новые методы высокотехнологичной помощи новорожденным, имеющим врожденные пороки.
Специалисты освоили передовые методики благодаря сотрудничеству с кафедрой детской хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Москвы, сообщает пресс-центр облправительства.
При непосредственном участии заведующего кафедрой двум новорожденным провели сложнейшие операции.
Новые условия, в которых работают детские врачи, соответствуют самым высоким требованиям оснащенности. Операционные имеют новейшее оборудование, инструментарий, эндоскопическую аппаратуру для проведения лапароскопии и торакоскопии малышам. При проведении манипуляций используется шовный материал, в том числе - с заданным сроком рассасывания нитей.
Следующая технология, которую будут осваивать пензенские врачи под руководством профессора, - внедрение торакоскопических операций новорожденным детям, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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