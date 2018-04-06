06 апреля 2018, 17:06Общество

В Пензе детские врачи практикуют новые методы хирургической помощи

Хирурги Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова и врачи-неонатологи перинатального центра начали успешно практиковать новые методы высокотехнологичной помощи новорожденным, имеющим врожденные пороки.

Специалисты освоили передовые методики благодаря сотрудничеству с кафедрой детской хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Москвы, сообщает пресс-центр облправительства.

При непосредственном участии заведующего кафедрой двум новорожденным провели сложнейшие операции.

Новые условия, в которых работают детские врачи, соответствуют самым высоким требованиям оснащенности. Операционные имеют новейшее оборудование, инструментарий, эндоскопическую аппаратуру для проведения лапароскопии и торакоскопии малышам. При проведении манипуляций используется шовный материал, в том числе - с заданным сроком рассасывания нитей.

Следующая технология, которую будут осваивать пензенские врачи под руководством профессора, - внедрение торакоскопических операций новорожденным детям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/77227/

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