В Пензе детские игровые сооружения будет проверять спецкомиссия

В силу вступил технический регламент, который регулирует работу детских аттракционов и организаций, которые занимаются их обслуживанием и строительством. На очереди - нормы, регулирующие обустройство детских площадок. Специалисты замечают, что в работе таких крупных организаций, как, например, пензенский парк имени Белинского, мало что изменится. Перемены коснутся деятельности частных организаций и предпринимателей, которые до последнего не уделяли должного внимания безопасности детских игровых сооружений.

Впервые за безопасность детских площадок будут отвечать конкретные организации. Новый технический регламент вступает в силу в ноябре 2018 года. Вновь построенные площадки в обязательном порядке будут соответствовать строго определенным параметрам, и проходить экспертизу, а строить их получат право только компании с соответствующей лицензией. Кроме того появится обязательный ежедневный осмотр специалистами.

Однако со вступлением в действие новых норм изживших себя площадок советского образца меньше не стает. Перестройку существующих горок и качелей новый технический регламент также не предполагает. Речь идет только о тех площадках, которые будут строиться.

В законное поле в 2018-м уже перешли аттракционы. Для них вступил в силу технический регламент. И если в работе парка Белинского мало что изменится - все специалисты там и так проходят обязательное обучение, а аттракционы - ежедневный осмотр, то частникам придется завести в своем бюджете новую статью расходов на безопасность.

«До недавнего времени ГОСТ по аттракционам, на основании которого мы работаем, был доброволен к исполнению, но мы его выполняли. Это касается, как правило, бизнесменов, которые приобретают развлекательное оборудование самостоятельно», - отметила директор Центрального парка культуры и отдыха им. Белинского Елена Савельева.

Выдавать лицензии, проводить экспертизы и проверки будет специализированная организация, своя в каждом регионе. На уровне субъектов будут разработаны и конкретные нормы - параметры защищенности. Специалисты замечают, что, вероятнее всего, функции технического надзора за безопасностью детского досуга передадут одному из уже существующих ведомств. Тем более что схема работы, когда парки, частные организации и предприниматели, которые строят для детей аттракцион или площадку, обязаны пройти проверку и получить техническое разрешение от государственной организации, существует. Такая система, например, много лет работает в Московском регионе. На уровне всей страны - это первая подобная практика детального контроля.