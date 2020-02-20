В Пензе детсад на ул. Измайлова приняли без фактического завершения работ

20 февраля 2020, 10:32Общество
Прокуратура Пензенской области обнаружила нарушения, которые допустили управления капитального строительства (УКС) города и Госжилстройтехинспекции региона при приемке дополнительного корпуса детсада на ул. Измайлова.
Акты выполненных работ по муниципальному контракту были подписаны представителями УКС 24 декабря 2019 года, однако работы на тот момент завершены не были, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Установлено, что в помещениях не была выполнена внутренняя отделка, в здании не было входной двери, территория не благоустроена. При этом Госжилстройтехинспекцией Пензенской области выдано заключение о соответствии данного объекта требованиям проектной документации.
Прокурор внес представления на устранение нарушений.
«Оценка законности действий должностных лиц по подписанию актов приемки фактически не выполненных работ и выдаче заключения о соответствии построенного объекта проектной документации будет дана СУ СК России по Пензенской области», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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